Borsada yüzde 2 düşüş

11 Haziran 2018

Borsa İstanbul'da riskinden kaçan yabancıların ağırlıkta olduğu satışlarla satış baskısı hakim. BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,98 azalarak 93.975 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.900,24 puan değer kaybetti. Endeks en düşük 93.396 puanı, en yüksek ise 95.942 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 1,94, teknoloji endeksi de yüzde 0,29 değer kaybetti.

Analistler piyasalarda genel kırılganlığın devam ettiğini belirterek, buna olası bir Kandil operasyonunun da artıracağı jeopolitik risklerin eklendiğini belirtiyor. Ayrıca bu hafta merkez bankalarından gelecek sıkılaştırmanın da gelişen ülke piyasalarındaki hareketlerin dalga boyunu artırabileceği ifade ediliyor.

TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte, yabancıların son günlerde liradaki sakinleşmeye rağmen, Borsa İstanbul'da seçim riskini almak istemediğine dikkat çekerek, "Türkiye fonlarından yoğun para çıkışları iki gündür devam ediyor. Seçim sonucunda oluşabilecek senaryolarda ekonomi politikalarının nasıl gelişeceği konusunda belirsizlik risk oluşturuyor" dedi.

GCM Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da endekste özellikle yabancı ağırlıklı satışların görüldüğüne dikkat çekerek, "Genel kırılganlık devam ediyor... Ayrıca bu hafta küresel anlamda haber akışı yoğun olacak. Merkez bankaları toplantıları öncesinde gelişen ülkelerde dalga boyları artabilir. Ticaret savaşı konusu var, açıklamalar var, her türlü rahatsız edici unsur var" dedi. Erkan, olası bir Kandil operasyonun da jeopolitik bir risk unsuru oluşturduğunu kaydetti.

Dolar, yeniden hareketlendi

Ekonomi yönetiminden büyüme yorumu

Kaynak: AA