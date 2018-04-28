Borsada yüzde 3'lük kayıp

28 Nisan 2018

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,99'luk kayıpla 107.614,27 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 106.278,00 puanı, en yüksek ise 110.851,30 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 3,27'lik azalışla 123.629,42 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,99'luk düşüşle 128.289,94 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,73'lük kayıpla 78.951,81 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,42'lik azalışla 112.120,40 puana geriledi.

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 61,38 ile Flap Kongre Toplantı Hizmetleri oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 7,26'lık artışla ICBC Turkey Bank, yüzde 5,2'lik yükselişle de Arçelik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 28,09 ile Kipa Ticaret oldu. Bu hisseyi yüzde 14,31'lik düşüşle Türk Traktör, yüzde 12,51'lik azalışla da Otokar takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 156 milyon 994 bin 783 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 4 milyon 933 bin 818 lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 943 milyon 286 bin 561 lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 39 milyar 942 milyon lirayla Garanti Bankası, 37 milyar 240 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 35 milyar 933 milyon 675 bin 369 lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,32'lik azalışla 172,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,29'luk düşüşle bin 152 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,25'lik düşüşle 4,0480 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,79'luk azalışla 4,8890 lira oldu.

Geçen hafta 5,6960 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,16'lık kayıpla 5,6300 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,97'lik düşüşle 4,0870 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,29, yatırım fonları yüzde 0,02 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile borçlanma araçları fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA