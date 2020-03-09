Borsada yüzde 5.5 kayıp

09 Mart 2020

Küresel borsalar koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı sürdürmesiyle birlikte sert kayıplarına devam ederken, Borsa İstanbul'da da kayıplar bir ara yüzde 7'yi buldu ve BİST 100 endeksi 102.000 puanın altını gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,79 azalarak 106.539,89 puana geriledi. Günün ilk yarısında yüzde 3,47 azalışla 105.795,83 puana düşen endekste öğleden sonra kayıplar arttı. Bir ara yüzde 7'yi aşan kayıpla 101.995 puana kadar gevşeyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla bir miktar toparlandı ve günü 103.524 puandan kapattı. BİST 100'de günlük kayıp yüzde 5,54 (6.076 puan) oldu.

Analistler, küresel piyasaların yeni haftaya petrol fiyatlarındaki sert düşüşün negatif etkisi ve devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle başladığını bildirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve Suudi Arabistan ve Rusya yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 31 değer kaybederek 31 dolar seviyelerini gördü.

Arz fazlasının artması riskinin fiyatlanması ve Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasının etkisiyle gerileyen petrol fiyatları, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden dünya pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oluyor.

Piyasalardaki oynaklığın aşırı derecede arttığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Piyasalarda 'panik' havası

Petrol fiyatlarında tarihi düşüş!