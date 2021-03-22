Borsada yüzde 9,79 kayıp yaşandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Merkez Bankası Başkanı değişikliği sonrasındaki ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 9,79 düşüşle 1379,25 puandan günü kapattı. Toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, tüm sektör endeksleri geriledi.

İki kez devre kesici çalıştı

BİST 100 Endeksi, haftaya yüzde 6,65 kayıpla 1.427,33 puandan başladı. Açılış sonrası borsada devre kesici uygulaması devreye girdi. Borsada, işlemler yarım saatlik aranın ardından saat 10:30'da yeniden başladı. Borsa İstanbul'da ikinci başlangıçta BİST 100'deki kayıplar yüzde 7'yi aştı. 8 dakika süren işlemlerin ardından BİST 100'de ikinci kez devre kesici uygulaması tetiklendi.



Saat 11.08'de Borsa İstanbul'da, bugün işlemler üçüncü kez başladı. Devam eden satışlar sonrası BİST 100 Endeksi'ndeki kayıp yüzde 9'un aştı. Gün içerisinde 1.378 puana kadar gerileyen BİST 100 Endeksi, gün ortasında 1.400 puanın üzerine çıktı.

VİOP'ta döviz ve altın kontratlarında üst fiyat limiti yüzde 20'ye yükseltildi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören USD/TL, EUR/TL, RUB/TL ve CNH/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için yüzde 20'ye çıkarıldı.