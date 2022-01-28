Borsadaki şirketlerin finansal oranları yayınlanmaya başladı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Payları Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)’de işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yer alan finansal rapor verileri kullanılarak hesaplanan “Dönemsel Finansal Oranlar” ve “2016-2021 Ortalama Finansal Oranlar” VAP’ta yayınlanmaya başladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"BIST’de işlem gören şirketlerin finansal verilerinden elde edilebilecek göstergelerin çeşitlendirilmesi, özellikle de bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarımıza ilişkin farklı ve çeşitli veri setlerine daha kolay ve maliyetsiz erişebilmesine katkı sağlanması amacıyla bir adım daha hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda, 30 finansal oran ile; varlıklar, yükümlülükler, öz sermaye, dönem kârı ve hasılat kalemlerini, bir önceki yılın aynı dönemine ait veriler ile karşılaştıran 5 değişim oranı VAP’ta “Finansal Oranlar” sekmesinde ilan edilmiş olup, veriler çeyrek dönemler itibariyle güncellenecektir. Bu sayede; toplu olarak ve sektörel bazda finansal rasyo analizleri yapılabilecek, dönemsel bazda trendler takip edilebilecektir.