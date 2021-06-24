Borsadaki şirketlerin karı ilk çeyrekte yüzde 37 arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yapılan açklamaya göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre KAP Kâr Endeksi yüzde 36,8, KAP Ciro Endeksi yüzde 11 artış gösterdi.

Endeksler, her çeyrek dönem için, ilgili çeyrek dönemden geriye doğru son bir yıllık kârların/hasılatların toplamı esas alınarak nominal bazda hesaplanıyor. 2021 yılı 6 aylık finansal rapor verilerini içeren endeksler, konsolide finansal raporların KAP’a son gönderim tarihini takip eden 10. işgünü olan 03.09.2021 tarihinde ilan edilecek.

Kar ve Ciro Endeksleri nedir?

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan veriler kullanılarak hazırlanan “KAP Kâr” ve “KAP Ciro” Endeksleri, Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında işlem gören şirketlerin kâr ve cirolarındaki değişimleri hem toplu olarak, hem de sektörel kırılımda takip etme imkanı sağlayan, 2021 yılı 3 aylık finansal rapor verileri ile hesaplanıyor.