Borsadaki yeni dönem yükselişi kalıcı mı?

Ekonomi yönetiminde ve para politikasında değişikliğin yapıldığı 6 Kasım sonrasında Borsa İstanbul’un hızına yetişilemiyor. Yerli yatırımcının da büyük ilgi gösterdiği ve yatırımcı sayısının 2 milyonu aştığı Borsa İstanbul’da tüm endeksler çift haneli yükselişler yaşadı. Aşı iyimserliğinin de eklenmesiyle geçen 50 iş gününde BIST100 endeksi yüzde 27,9 yükselirken en iyi performansı yüzde 45,63 ile ulaştırma endeksi yaşadı. Metal ana endeksinin yüzde 39,53 artış gösterdiği bu dönemde geçen yıldan beri performansıyla öne çıkan sınai endeksinde yükseliş yüzde 33,54 oldu. Yabancı yatırımcının ilgisinin artmasıyla holding endeksi yüzde 32,39, bankacılık endeksi ise yüzde 30,48’lik bir performans göstermeyi başardı. BIST100 endeksi bu dönemde tam 14 gün üst üste en yüksek seviye rekorunu da kırdı. Önceki böylesi bir seri 1999’da 12 gün üst üste rekorla görülmüştü.

Temmuz 2018’den sonra yeni zirve

Borsa İstanbul’un olumlu performansı yıllardır aşılamayan 200 cent seviyesinin de aşılmasını getirdi. 6 Kasım’da 139,84 cent seviyesinde olan BIST100 endeksinin dolar bazlı değeri 13 Ocak’te 210,60 cente yükselerek 6 Temmuz 2018’den bu yana gördüğü en yüksek değere çıktı. 15 Ocak kapanışı itibariyle ise BIST100 endeksinin dolar bazlı değeri 204,29 cente geldi. 2010 yılında ise BIST100 endeksinin dolar bazlı değeri 510 cent seviyesindeydi. Henüz bu rakamın çok çok altında olunsa da tüm analistler Borsa İstanbul’un 2021 performansı için oldukça iyimser.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, 15 Ocak kapanışı itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 960 milyar lira olarak hesaplandı. Dolar bazında ise yaklaşık 262 milyar dolar seviyelerinde bulunuyor. Yine toplam piyasa değeri dolar bazında 2010'daki 344 milyar dolar seviyesinin çok altında kalıyor. Endekslerde dolar bazlı yükseliş TL’deki değer kazancı ve doların küresel çapta değer kaybı nedeniyle çok daha dikkat çekici oldu. BIST100 endeksi dolar bazında yüzde 46,09 yükselirken, ulaştırma endeksi yüzde 66,34, metal ana endeksi yüzde 59,37, sınai endeksi yüzde 52,53, holding endeksi yüzde 51,22, bankacılık endeksi yüzde 49,03 yükselmeyi başardı

BIST100 halen yüzde 50 iskontolu

Yapı Kredi Yatırım’ın 2021 hisse senedi görünümü raporunda Türk hisse senetleri için olumlu görüşün 2021 için de korunduğu belirtilerek en önemli endişenin yüksek enflasyonun kalıcı olması olduğu belirtildi. Raporda, piyasaların şu aşamada risklerin fiyatlamasını gözardı ettiği bir dönemden geçildiği kaydedilerek yurtdışı benzerlerine göre fiyat/kazanç oranı bazında BIST100’ün halen yüzde 50 iskontoyla işlem görmesi de yatırımcılar açısından endeksi cazip kıldığı vurgulandı. Rapora göre piyasa dostu adımların atılmaya devam edilmesi halinde halen piyasada önemli fırsatlar bulunuyor.

İskontolu işlem görmenin yanı sıra küresel likidite bolluğu, yerli yatırımcının güçlü talebi ve yabancıların Türk varlık satışlarında tekrar alım yönünde pozisyon alması nedeniyle Yapı Kredi Yatırım kapsamlarındaki hisselerde ortalama yüzde 24 değer artışı potansiyeli hesapladı. Yapı Kredi Yatırım, kârlılığı öngörülebilir olan, temettü verimliliği yüksek, bilançosu güçlü ve ihracat odaklı şirketleri hisse seçimlerinde ön planda tuttuklarını belirtirken bankalar arasında ise özel bankaların tercih edildiğini vurguladı.

20 halka arz sırada bekliyor

2020 yılının son çeyreğinde başarılı halka arzlar yaşandı. Halka arzlarda yerli yatırımcının olağanüstü ilgisi ise dikkat çekti. Yapılan açıklamalar bu yıl çok daha büyük halka arzlar görülebileceğinin işaretini veriyor. Araştırma kurumlarının verdiği bilgiye göre 20’den fazla şirket halka arz hazırlığını sürdürüyor. Bu da Borsa İstanbul’daki olumlu performansın halka arzların da etkisiyle artabileceğine işaret ediyor. Yabancı yatırımcının da yeniden TL varlıklara dönmesi son yıllarda gördüğümüz küçük şirket halka arzlarının yanı sıra büyük şirketlerin de halka arz edilebileceğini gösteriyor. KPMG Ortaklarından Gökhan Kaçmaz halka arzlarda 2021’de bir hareketlenme beklediklerini dile getirerek telekom, e-ticaret gibi sektörler ve üretim tarafında halka arz hazırlıkları olduğunu söyledi.

Üç günde 13.3 bin yeni yatırımcı geldi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 15 Ocak verilerine göre sermaye piyasalarında hisse senedi piyasasında yatırımcı sayısı 2 milyon 2 bin 873 ile tarihinde ilk kez 2 milyon sınırını aştı. Geçen yıl pandemi ile birlikte düşen faizlerle yerli yatırımcının Borsa İstanbul’a olan ilgisi artmıştı. Yılın son dönemindeki halka arzlar da yerli yatırımcının daha fazla borsayı tercih etmesini sağlamıştı. MKK verilerine göre toplam yatırımcı sayısı da 27 milyon 526 bin 815 kişiye çıktı. Toplam kayden saklanan menkul kıymet değeri de 2.29 trilyon lira oldu. Hisse senedi piyasasının piyasa değeri de 1.83 trilyon liraya ulaştı.

12 Ocak’ta 1 milyon 989 bin idi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 12 Ocak itibariyle ise Türkiye sermaye piyasalarında 27 milyon 515 bin 483 yatırımcı yer alıyordu. Toplam hesap sayısı ise 51 milyon 11 bin 242. Kayden saklanan menkul kıymet değeri ise 2.31 trilyon liraya ulaşmıştı. Yatırımcıların 1 milyon 989 bin 535’i hisse senedi, 23 bin 803’ü devlet iç borçlanma senetleri, 3 milyon 74 bini yatırım fonu, 58 bin 505’i özel sektör borçlanma araçlarında bulunuyordu. Yapılandırılmış ürünleri ise 19.2 bin yatırımcı tercih etmiş durumdaydı. Böylece sadece üç günde hisse senedi piyasasına giren yeni yatırımcı sayısı 13 bin 338 oldu.

MSCI endeksinde negatif ayrışma

Verilere göre MSCI Çin harici gelişmekte olan ülke borsaları aybaşından beri yüzde 6,4 yükselişle ABD ve Euro bölgesinin 4 katı kazandırdı. Asya kadar güçlü olmasa da Borsa İstanbul gelişmekte olan ülke hisselerindeki yükselişe katılıyor. MSCI Türkiye 13 Ocak itibariyle yılbaşından beri yüzde 4,5 getiri ile Gelişmekte Olan Avrupa hisselerinin biraz gerisinde yer aldı. Haftanın son iki işlem gününde ise yüzde 1 düşüşle negatif ayrışma yaşandı.