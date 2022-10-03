Borsadaki yükselişe 'Halkbank' ivmesi

Borsa İstanbul, ekim ayına hızlı yükselişle başladı. Geçen hafta bankacılık hisselerindeki satışların da etkisiyle yüzde 3 değer kaybeden BIST-100, bugün alıcılı seyir izledi. Gün içerisinde yüzde 3 prim yapan endeks, öğleden sonra piyasaya yansıyan Halkbank haberi ile yükselişini hızlandırdı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a cezai dokunulmazlık için duruşma hakkı tanıdı. Söz konusu gelişmenin ardından bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 10'a ulaşırken, Halkbank ve Vakıfbank tavan oldu.

Borsa İstanbul ise cuma kapanışına göre yüzde 6 yükselişle 3.370 puanın üzerine çıktı.

Halkbank, İran'ın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasına yardım ederek 20 milyar dolarlık petrol ve doğalgaz gelirini aklama suçlamasının reddini talep ediyor.

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'ın ABD'de yargılanamayacağı yönündeki itirazını ele almayı kabul etti.



Hakimler, Halkbank'ın hakim hissedarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti olması sebebiyle Amerikan mahkemelerinin yabancı ülkelere karşı açılan davalardaki yetkisini sınırlayan 1976 tarihli yabancı egemen dokunulmazlığı yasası kapsamında yargılanamayacağına yönelik daha önce yaptığı itirazın alt mahkemece reddedilmesinin temyiz başvurusunu görüşecek.