Borsadan çıkmak için düğmeye bastı! Toyota'dan 33 milyar dolarlık stratejik adım

Toyota Group, bağlı şirketlerinden Toyota Industries’i borsa kotundan çıkarmak amacıyla 4,7 trilyon yen (yaklaşık 33 milyar dolar) tutarında bir teklif sundu. Şirketin hisse başına 16.300 yen üzerinden çağrı teklifinde bulunacağı açıklandı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından Toyota Industries hisseleri Çarşamba günü yüzde 13'e kadar değer kaybederek sert düştü.

Anlaşma öncesinde Toyota Industries hisseleri 18.400 yen seviyelerinden işlem görüyordu. Bu nedenle teklif fiyatı, piyasa fiyatının altında kalması nedeniyle yatırımcıların tepkisini çekti.

Toyota Grubu bu işlem için yeni bir holding şirketi kuracak. Toyota'nın gayrimenkul iştiraki Toyota Fudosan yaklaşık 180 milyar yen, Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda ise şahsen 1 milyar yen yatırım yapacak. Toyota Motor ayrıca oy hakkı bulunmayan imtiyazlı hisseler yoluyla 700 milyar yenlik yatırım gerçekleştirecek.

Geri kalan finansman, Japonya'nın önde gelen bankaları olan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank ve Mizuho Bank tarafından sağlanacak kredilerle karşılanacak.

SmartKarma’da küresel hisse senedi analisti Arun George, teklifin cazip olmadığı görüşünü paylaştı. George, teklifin bağımsız danışmanlarca belirlenen değerleme aralığının ortalamasının altında olduğunu ve özel komitenin üç kez fiyatın artırılmasını talep etmesine rağmen Toyota’nın bu çağrıları reddettiğini vurguladı.