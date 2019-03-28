Borsadan swap daveti

28 Mart 2019

Borsa İstanbul, son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşulların TL piyasaların gerçekliğini yansıtmadığını belirterek, Türkiye'deki yabancı bankalar ve yurt dışı tezgahüstü piyasadaki aktif finansal kurumları bu işlemlerini BIST'te yapmaya çağırdı.

BIST'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borsa İstanbul FX swap piyasası, açıldığı günden bugüne 40 milyar dolar işlem hacmine ulaşmış olup, hedeflenen ilk aşama başarıyla tamamlanmıştır. Borsamız nezdindeki swap piyasasında fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Bu nedenle yurt dışı tezgah üstü piyasadan yurt içi organize piyasamıza erişim sağlanmasının sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunacağı aşikardır.

Bu amaç ile gerek Borsa İstanbul piyasalarına üye Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı bankalar gerekse yurt dışındaki tezgah üstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilmeleri mümkün olup tüm piyasa oyuncularını bu işlemleri yapmak için borsamıza davet ediyoruz. Borsa İstanbul grubu olarak uluslararası standartlarda derin, likit ve etkin piyasalar oluşturma misyonumuz dahilinde çalışmaya devam ediyoruz."

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