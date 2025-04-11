Borsadan yeni güne yüksek açılış (11 Nisan 2025)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,91 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.352,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,85 ile turizm, en fazla kaybettiren yüzde 1,47 ile spor oldu.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.