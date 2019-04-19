Borsalar tatile girdi, işlem hacimleri düştü

19 Nisan 2019

Haftanın son işlem gününde birçok finansal piyasa Paskalya tatili dolayısıyla kapalı. Para piyasaları açık kalmaya devam ediyor ancak işlem hacminin düşük kalması bekleniyor.

Bugün Hristiyan dünyasında "Kutsal Cuma", pazar günü de "Paskalya" bayramı.

İşlem yapılmayacak başlıca borsalar şöyle; ABD, Fransa, Hong Kong, Hollanda, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya, Almanya, Güney Afrika, Hindistan.

Birçok borsanın kapalı olması nedeniyle işlem hacimlerinin daraldığı ortamda; Japonya'nın Nikkei endeksi Wall Street'deki kazanımların risk iştahını artırması ve konjonktürel dalgalanmaların hassas hisseleri yukarı çekmesiyle yüzde 0.6 yükseldi.

Dolar, ABD perakende satışlar ve işsizlik maaş başvuruları verilerinin güçlü ABD ekonomisine işaret etmesiyle başlıca para birimleri karşısında dün iki buçuk haftanın zirvesini gördükten sonra hafif geriledi ve 97.372'de.

Euro ise Avrupa'da zayıf imalat PMI verisinin etkisiyle değer kaybetti; dün gördüğü en yüksek seviye olan 1.1304'den bu sabah 1.1241'e geldi.