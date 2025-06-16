Borsalarda İsrail-İran gerilimi! Avrupa borsalarından düşüş beklentisi

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sürmesi ve bu durumun daha büyük bir bölgesel savaşa dönüşme ihtimali, Avrupa borsalarının yeni haftaya negatif bir havada başlamalarına yol açacak. Enerji altyapısının hedef alındığı saldırıların ardından petrol fiyatları yükselirken, yatırımcılar güvenli limanlara yönelmeye başladı.

IG'nin verileri Londra FTSE'nin 2 puan düşüşle 8.841'den, Almanya DAX'ın 42 puan düşüşle 23.455'ten, Fransa CAC 40'ın 14 puan düşüşle 7.664'ten ve İtalya FTSE MIB'nin 65 puan düşüşle 39.858'den açılacağını gösteriyor.

Ancak şu sıralarda FDAX yüzde 0,38, Eurostoxx 50 yüzde 0,30 ve FTSE 100 yüzde 0,1 eksideler.

ABD vadeli endekslerinde ise pozitif bir durum mevcut. S&P 500 yüzde 0,13, Nasdaq 100 yüzde 0,17 ve ve Dow Jones yüzde 0,05 yukarıdalar.

Önemli veriler takip edilecek

Hafta boyunca piyasalarda önemli ekonomik veriler de takip edilecek. Salı günü Almanya ve Euro Bölgesi’ne ilişkin ZEW ekonomik güven endeksi açıklanacak. Çarşamba günü ise Birleşik Krallık’ta enflasyon verileri izlenecek.

Haftanın önemli gelişmelerinden biri ise Perşembe günü yapılacak İngiltere Merkez Bankası toplantısı olacak. Ekonomistler bu toplantıda bir faiz indirimi beklemiyor; politika faizinin yüzde 4,25 seviyesinde sabit tutulması öngörülüyor.