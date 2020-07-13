Borsalarda tecrite dönüş endişesi!

13 Temmuz 2020

HİLAL SARI

COVID-19 tedavisine ilişkin umutlarla hisselerde yükseliş görülse de, uzmanlar ifl asların artacağını, borsalardaki rallinin ise özellikle ABD gibi tecrit önlemlerine geri dönülmesinin değerlendirildiği yerlerde gücünü yitirebileceğini belirtiyor.

İflaslar artacak, gelirler düşecek

2020’nin ikinci çeyreğinde birçok dev şirket satışlara ilişkin tahminlerini düşürdü ve Investing.com’da yer alan bir analiz yatırımcıları gelecek 30 günde şirket kazançlarına ilişkin bir dizi olumsuz sürprize hazırlanması gerektikleri konusunda uyarıyor. 31 Mayıs’la biten dördüncü mali çeyreğinde 800 milyon zarar açıklayan Nike tüm yatırımcıları şaşırtmıştı. PizzaHut’ın sahibi NPC, ABD’li başkanları giydiren Brooks Brothers, Hertz gibi birçok şirket iflas başvurusu yaptı. Bloomberg de bir analizinde benzeri görülmemiş bir iflas dalgası başlayacağına ilişkin uyarı yapıyor. PJ Solomon Borç Danışmanlığı ve Yeniden Yapılandırma Direktörü Derek Pitts “Herkesin izlediği listeler o kadar büyüdü ki artık buna ‘izlenecek liste’ demek mantıklı değil” diyor ve şirketlerin mali refahını takip ettikleri endekste yüzlerce şirketin ‘kırmızıda’ olduğunu belirtiyor.

Borçlar baskıyı artıracak

Yeniden yapılandırma danışmanlığı yapan M-III Partners kurucusu ve CEO’su Mo Meghji ise “Bu daha başlangıç” diyor. Meghji, Bloomberg’e verdiği demeçte şunları söylüyor: “COVID-19’dan çok ciddi etkilenen şirketlerin oluşturduğu koca bir evren var ve iyileşmenin iflaslardan kaçınabilecekleri kadar hızlı olacağı ise belirsiz. Şu anda aldıkları borç ise mali durumları üzerinde önümüzdeki dönemde çok daha fazla baskı yaratacak.”

Cuma 66 bin yeni vaka açıklandı

Pandemi başladığından bu yana 134 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ABD, cuma günü 66 bin yeni vaka açıkladı. Bu pandemi başından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısıydı. ABD’nin en yetkili epidemiyoloji uzmanı Dr. Antony Fauci de eyaletlerin tam bir tecrite dönmem yerine yeniden açılma süreçlerini durdurmayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Goldman Sachs: Tecrite dönüş endişesi arttı

Yatırım bankası Goldman Sachs ise müşteri notunda “Vaka sayılarındaki keskin artış geniş tecritlere dönüş olabileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Tecritler virüsün yayılmasını engellemede hayli etkili olsa da çok ciddi bir ekonomik bedeli oluyor” değerlendirmesini yapıyor.

State Street Politika ve Araştırma Direktörü Elliot Hentov ise “Makro tahminlerdeki farklılık ise aşırı yüksek. O nedenle farklı veriler piyasalarda volatiliteye neden olabilir” diyor.

Biden zaferi de hisseye iyi gelmez

Demokrat Başkan adayı Joe Biden’in yeni ekonomik planlarında şirketlerin vergilerinin artacağına işaret etmesi de uzmanlarca hissede görünümü olumsuz etkileyebilir çünkü Biden şirketlerin ödediği vergileri artırmayı planlıyor. Biden ABD’de yapılan birçok ankette birçok eyalette Başkan Donald Trump’ın en az 10 puan gerisinde.

Avrupa’da iyileşme fonunda uzlaşmazlık volatilite yaratır

Avrupa endekslerinde ise YeniNesilAB isimli 750 milyar Euro’luk iyileşme fonuna ilişkin görüşmeler belirleyici olacak. Bu hafta sonunda 27 üyeli AB’nin liderleri COVID- 19 desteklerini görüşmek için bir araya geliyor ve Almanya paketin büyük destekçilerinden. Ancak uzmanlar herhangi bir uzlaşmazlık ve gecikmenin Avrupa borsalarında volatilite yaratabileceğini öngörüyor. Bu hafta açıklanacak Euro Bölgesi ve Almanya ZEW ekonomik beklenti anketleri de hisselere yön verecek verilerden.

Nasdaq ve Çin pozitif ayrışıyor

Nasdaq gibi teknoloji endeksleri ve Çin hisseleri ise pozitif ayrışıyor. İyileşmeye en erken başlayan Çin’in Şangay Kompozit endeksi bu yıl yüzde 11’e yakın yükselirken, son bir ayda ise yüzde 15’in üzerinde yükseldi. Nasdaq ise son bir ayda yüzde 11’e yakın yükselirken, yıl başından bu yana yüzde 18 artıda.

Hedge fonların hisse yatırımları gizli kalacak



ABD’nin Sermaye Piyasaları Kurumu SEC cuma günü en büyük hedge fonlar dışında tüm hedge fonların hisse portföylerini açıklama zorunluluğunu kaldıran bir düzenleme önerdi. Eğer düzenleme onaylanırsa şu anda 100 milyon dolar olan alt sınır 3,5 milyar dolara yükseltilecek ve bunun altında varlık yöneten hedge fonların neye yatırım yaptığı gizli kalacak.