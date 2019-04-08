08 Nisan 2019

Asya borsaları ABD tarım dışı istihdamdaki artış ve Çin'in ekonomiyi hızlandırıcı adımlar atacağı beklentisiyle yükselirken, yatırımcıların ABD şirketlerinin Cuma günü başlayacak ilk çeyrek bilanço dönemi öncesinde temkinli olacakları tahmin ediliyor.

Çin Merkez Bankası, geç saatlerde yayımladığı bir belgede küçük ve orta ölçekli şirketlerin krediye erişimini kolaylaştırmak amacıyla bankaların zorunlu karşılıklarını indirme politikasını hızlandıracağını belirtti.

Çin'deki büyük şirketleri izleyen endeks bunun ardından yüzde 1.4 yükselerek geçen yıl Mart ayından bu yana en yüksek seviyelere tırmandı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.4 yükselerek Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Wall Street, Cuma günü art arda yedinci defa yükselişle kapandı. Ancak borsaları zorlu bir hafta bekliyor. Pek çok analist bu hafta başlayacak olan birinci çeyrek bilanço döneminde ABD'li şirketlerin kârlarının 2016'dan bu yana ilk defa azalacağını tahmin ediyorlar.

ABD'li şirketlerin bilanço dönemi Cuma günü, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun bilançolarıyla başlayacak. Piyasalarda ayrıca Fed'in son toplantısının Çarşamba akşamı yayımlanacak tutanakları izlenecek.

Dolara olan talep azaldı

Dolar, ABD'de tarım dışı istihdamındaki artışa rağmen saatlik ücretlerdeki artışın hız kaybetmesinin ardından tahvil getirilerindeki düşüşe paralel olarak değer yitirdi.

Yatırımcıların yakından izlediği Cuma günü yayımlanan ABD tarım dışı istihdam verisi istihdamın Mart ayında 196 bin ile beklentilerden güçlü artış kaydettiğini göstererek riskli varlıklara alım getirdi. Ancak çalışanların saatlik ücretlerindeki artış yüzde 0.1'de kalarak ekonominin tam gücünde olmadığına işaret etti.

Saatlik ücretlerdeki artış hızının yavaşlaması Fed'in faiz artırımlarını askıya alma kararının gerekçelerini desteklerken, ABD Hazine tahvil getirilerini ve dolayısıyla dolara olan talebi düşürdü. Dolar endeksi bugün yüzde 0.15 gerileyerek 97.253'e inerken, Cuma günkü ılımlı kazanımlarının büyük bölümünü geri verdi.

Petrol ve altın fiyatları

Bu arada ABD istihdam verisinin risk iştahında yarattığı artıştan destek bulan petrol fiyatları OPEC ülkelerinin devam eden arz kısıntısı ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların etkisiyle yükseldi. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.4 yükselişle 70.65 dolardan işlem gördü. Hem Brent hem de WTI petrolü bugün erken saatlerde varil başına 70.76 dolar ve 63.48 dolar ile Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Altın ise, doların bugünkü değer kaybına bağlı olarak yükselişe geçerken, yatırımcılar Çarşamba açıklanacak Fed toplantı tutanaklarını bekliyorlar. Geçen hafta ABD-Çin ticaret müzakerelerinin ilerleme kaydettiği beklentisiyle risk iştahındaki artışa paralel değer yitiren ve 1,280.59 dolar ile 25 Ocak'tan beri en düşük seviyeyi gören altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 artışla 1,295.81 dolara çıktı.

Kaynak: Reuters