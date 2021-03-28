Borsanın 3 yeni oyuncusu talepleri alacak

Üç yeni halka arz yarından itibaren talep toplamaya başlayacak ve hafta sonu hariç her gün talep toplanacak. Matriks 30-31 Mart, Turex 1-2 Nisan ve Qua Granite 5-6 Nisan'da talep toplayacak. Üç şirkette de ‘eşit dağıtım yöntemi’ ile halka arz gerçekleştirilecek. Talepler sırayla karşılanacak ve yerli yatırımcının bu tarz halka arzlara daha fazla ilgi gösterdiği önceki halka arzlardan biliniyor.

İlk olarak Borsa İstanbul’un da ilk fintech şirketi olacak Matriks için talep toplanacak. Yarın ve 31 Mart’ta talep toplamada pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk kez bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını vurgulayarak, “18 yıl önce kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız” dedi. Tutar, halka arz sonrası yüzde 38,05’i Borsa İstanbul’da işlem görecek olan Matriks’in işlem görmeye başlama tarihinden itibaren halka arzdan satın aldıkları payları 22 işlem günü boyunca ellerinde tutan yatırımcılara, isterlerse ellerindeki payları geri alım garantisi verdiklerini, şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağını ve 2021 ile 2022 yıllarında şirketin hedeflenen Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’a (FAVÖK) ulaşamaması durumunda yatırımcıya bedelsiz hisse taahhüdünde bulunulduğunu söyledi.

2020 yılında; veri terminali kullanıcı sayısının yüzde 74, mobil ürünler kullanıcı sayısının ise yüzde 183 oranında artış gösterdiğine dikkat çeken Tutar, “Matriks kuruluşundan itibaren kendisini sermaye piyasasının bir parçası olarak konumlandırdı. Halka arz süreci de bunu resmileştirmek adına önem taşıyor. Ayrıca son 4-5 yılda kurumsallaşma adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında halka arzı en büyük adım olarak değerlendiriyoruz. Bu süreç, teknoloji firmalarının kalıcılığı ve sektörün paydaşı olması bakımından da son derece önemli bir kazanım” dedi.

Tureks Turizm’den 270 milyon TL’lik arz

Tureks Turizm için ise 1-2 Nisan’da talep toplanacak. Bu şirket de ‘eşit dağıtım yöntemi’ ile halka arz olacak. Talep toplamada pay başına fiyat 12 lira olarak belirlenirken halka arz büyüklüğünün 270 milyon lira olması öngörülüyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı da yüzde 20,83 olacak. Tureks Turizm, halka arz gelirinden şirketin payına düşecek nakdin yüzde 70-80'inin planlanan yatırımların finansmanında yüzde 20-30'luk kısmını da kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanacak. Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını taahhüt etti. Ayrıca, halka arz eden pay sahipleri Kiler Holding, Nazif Ersan, Engin Ersan ve Celal Kalkan, 180 gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde borsada veya borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, şirket payları borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca maliki oldukları şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını taahhüt etti.

Qua Granite’in halka arzı 5 - 6 Nisan’da

SPK’nın Qua Granite’in halka arzını onayını takiben 5-6 Nisan’da 16.46 TL fiyatla Borsada Satış yöntemi ile İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arz sonrasında şirketin yüzde 20’si BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Böylece, talepler herkese sırayla birer birer karşılanabilecek ve talep toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit dağıtım yapılacak. Halka arzda Qua Granit’in sermayesi 105 milyon TL’den 15 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca 9 milyon adet pay da ortak satışı yöntemiyle satışa sunulacak. Toplamda 24 milyon adet payın 16,46 TL fiyatla ihracında halka arz büyüklüğü 395 milyon TL olurken, yaklaşık 247 milyon TL’si şirkete aktarılacak kaynağın önemli bir kısmı hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacak.