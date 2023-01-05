Borsanın cazibesi sürecek

Hisse bazlı hareketlerin yıla damgasını vurmasını bekleyen Garanti BBVA Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Koordinatörü Tufan Cömert, “Yıl içerisinde ihracat ve enflasyon etkisiyle artan karlılıklar değerlemeye katkı sağlarken, enflasyonda düşüşün öngörüldüğü ve dünyada resesyon kaygılarının henüz ortadan kalkmadığı ortamda 2023’te şirketlere yönelik kar beklentileri sorgulanabilir. Bu açıdan artabilecek seçiciliğin, hisse bazlı hareketliliği gündemde tutmasını bekliyoruz. Öte yandan 2004’ten bu yana en yüksek yüzde 42 seviyesinin test edildiği Borsa İstanbul Piyasa Değeri/GSYH rasyosunda 2022’de yüzde 20’li seviyelerden yüzde 37 seviyesine ulaşıldı. Dolayısıyla geçtiğimiz yıla göre potansiyel kısmen azaldı. Risk iştahının korunduğu ortamda söz konusu rasyoda maksimum seviyenin yeniden test edilmesi, BIST 100 endeksi için dolar bazında 310-320 sent seviyelerine yönelik potansiyele işaret ediyor” dedi.

“Borsa, alternatif olmaya devam edebilir”

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölüm Müdürü Orkun Gödek de “Borsa İstanbul’da reel getiri arayışı ve alternatifsizlik teması muhtemelen yılın ilk yarısında, ağırlıklı olarak da ilk çeyrekte etkili olmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu. Gödek, sektör ve şirket ayrımı ile ana hikayeye odaklanmamanın sıkıntılarının çok daha ağır olabildiğini vurgulayarak, bu nedenle portföylerde hisse sayısının azaltarak ama yine de sürecin içerisinde olarak ilerlenebileceğini dile getirdi.