Borsanın 'enerji'si artıyor!

Borsa İstanbul'un 'enerji'si yeni şirketlerle artıyor. Halka arz akını devam ederken, bu hafta 3 enerji şirketi talep toplayacak, 1 enerji şirketi de gong çalacak.

Aydem Yenilenebilir Enerji, 19-20-21,22 Nisan’da, Biotrend Enerji 19-20-21 Nisan’da ve Çan2 Termik, 21-22 Nisan tarihlerinde talepleri alacak.

Geçen hafta talep toplayan Galata Wind Enerji ise 22 Nisan’da BİST’te gong çalacak.





Şirket Talep Toplama Fiyat (TL) AYDEM 19-20-21-22 Nisan 8,50-9,90 BİOTREND 19-20-21 Nisan 16,50-18,00 ÇAN2 20-21 Nisan 3,90

Aydem: Son 3 yılın en büyük halka arzı

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı ek satış dahil toplam 1.3 milyar liraya yaklaşan büyüklüğüyle 2018 yılından bu yana Türkiye'de yapılan en büyük halka arz olacak. Konsorsiyum liderleri Garanti Yatırım, İş Yatırım, TKYB ile Yapı Kredi Yatırım; Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise eş liderler olarak görev alıyor. Hisse başına 8,5 ile 9,9 lira arasında fiyattan halka arz edilecek hisselerin yüzde 50'si yurtiçi bireysel, yüzde 30'u yurtiçi kurumsal, yüzde 20'si yabancı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Hibrit projelerle gücünü iki katına çıkaracak Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye genelinde 25 genç ve modern yenilenebilir enerji santralinde sahip olduğu 1020 megavat kurulu güçle, yıllık 3,2 teravatsaat lisanslı üretim kapasitesine sahip. 2021 yılında hibrit projeleri de odağına alan şirket, 5 yıl içerisinde portföy gücünü iki katına çıkararak 2.000 MW seviyelerine ulaştırmayı hedefliyor.



Biotrend: Borsanın ilk biyokütle şirketi

Biyokütle alanında borsadaki tek şirket olacak Biotrend, 16,50 -18 TL fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi halinde halka arz büyüklüğünü 688-750 milyon TL olarak hesaplıyor. Bu durumda şirketin halka arz oranı ise ek satış dahil yüzde 27,8’ye ulaşacak. Deniz Yatırım ve TSKB liderliğinde 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzın yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bu arada halka arz büyüklüğünün yüzde 45’ine karşılık gelen fon ile Günlük Alım Emri Taahhüdü gerçekleştirilecek. Buna göre 10 işlem günü süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile ek satış kullanılırsa 1.875.000 adet halka arz fiyatından ve günlük geçerli alım emri girilecek.

Buhar, sera ve karbon satış gelirleri hedefliyor Biotrend Enerji, bünyesinde Doğtaş ve Kelebek Mobilya markalarını da bulunduran Doğanlar Yatırım Holding’in enerji iştiraki. Sayıları 2021 yılı sonunda 17’ye ulaşacak tesislerinde; katı atık ayrıştırma ve geri kazanım, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, biyometanizasyon, düzenli depolama alanı, çöp gaz ve biyogazdan enerji üretimi ile biyokütle yakma işlemleri yapılıyor. Şirket yakın gelecekte ayrıştırma, buhar satışı ile sera ve karbon satış gelirlerine de sahip olmayı hedefliyor. Biotrend Enerji’nin 2020 yılı içerisinde ürettiği yıllık elektrik miktarının 300 milyon kWh.

Çan2: Oransal yerine ‘eşit’ dağıtım yöntemine geçti

Çan2 Termik Santrali, sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı için 3,90 TL hisse fiyatla talep toplayacak. Şirket sermayesinin 252,41 milyon TL'den 320 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşacak 67,59 milyon TL pay halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Odaş'ın sahip olduğu 6.759.000 TL nominal değerli 6.759.000 adet nama yazılı payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım.

533 bin hanenin elektriğini karşılıyor Odaş Enerji bünyesinde faaliyet gösteren Çan2 Termik AŞ, 340 MW kurulu güce sahip santralle, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretiyor. Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası düzeyde yerine getiriyor. Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanan, yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan santral, tüm bu özellikleriyle yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.

Halka Arz Geliriyle Ne Yapacaklar?

Aydem: Bedelli sermaye artırımından gelecek gelir, mali borçların bir kısmının geri ödenmesinde kullanılacak.

Biotrend: Biotrend, halka arz gelirini kapasite ve alt yapı yatırımları ile kredilerin kapatılmasında kullanmayı planlıyor.

Çan2: Halka arz gelirlerinin tamamını finansal borçlar öncelikli olmak üzere borç ödemelerinde kullanmayı planlıyor.

Galata Wind Enerji gong için gün sayıyor

Geçen hafta talep toplayan Doğan Holding iştiraki Galata Wind Enerji, 22 Nisan’da BİST’te gong çalacak. Halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sürdürülebilirlik trendinin yeşil enerjiye dönüşümü hızlandırdığını belirten Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, 260 MW kurulu güç portföyünü, önümüzdeki 5-6 yılda 750 MW’ya çıkarmayı hedeflediklerini paylaştı.