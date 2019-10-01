Borsanın gongu bugün 'Global' için çaldı

01 Ekim 2019

Global Menkul Değerler, kuruluş yıldönümü 1 Ekim’i Borsa İstanbul’da (BIST) gerçekleşen ve üst yönetim kadrosunun katıldığı gong töreni ile kutladı.

Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, "'Esas olan piyasayı yaratmaktır' anlayışı ile kurulan Şirketimiz, insana, bilgiye ve teknolojiye yapmış olduğu yatırımlar ile geleceğe emin adımlarla yürümektedir" diye konuştu.

İnsana ve teknolojiye yatırımın her zaman temel öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Doğançay, “Öncü özelliğimizi yeni ürün ve uygulamalarımız ile sürdürüyoruz. Tüm birimlerimizin sahip olduğu yüksek hizmet standartları sayesinde sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmaya, sermaye piyasası yatırımcıları için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Kendisinin de 25 yıldır Global Menkul Değerler’de çalıştığını kaydeden Doğançay, “Bir ‘Global’li olarak kurucularımıza, gelişmemizde emeği olan bütün eski çalışanlarımıza ve geleceğe uzanmamız için yoğun tempoda çalışan mevcut kadrolarımıza; hissedarlarımızın ve müşterilerimizin bizlere daha iyisini yapmak konusunda güç veren güvenlerine teşekkürü borç bilirim” şeklinde konuştu.