Borsanın yenileri fiyatta uçuyor

2020 yılında halka arz edilen 8 şirket borsada akıl almaz bir yükseliş yaşadı. Geçen yıl şubatta açılan ARD Bilişim yaklaşık 1 yılda yüzde 784,25 getiri sağlarken Kontrolmatik sadece 3 ayda yüzde 451,25 yükseldi. ARD Bilişim neredeyse açılış fiyatını 9’a katlarken Kontrolmatik de 5’e katlamayı başardı. Sadece bu iki hisse değil Dinamik Isı 3.5 kat, Esenboğa Elektrik 2.5 kat, Fade Gıda 2.4 kat, Bayrak EBT 3 kat değer kazandı. Daha mütevazi yükselişleri ise ikisi de yılın son ayı halka arz edilen Kervan Gıda ve Arzum yaşadı.

Analistler Borsa İstanbul’da 100 endeks ve dışındaki hisse senetleri arasında ayrışmanın son 5 yıldır sürdüğünü hatırlatarak bu durumun belirli bir marjda ve kabul edilebilir düzeyde gerçekleştiğini dile getirdi. Ancak, 2018 sonrasındaki makas açılımının ise ülke risk primindeki artış, yabancı yatırımcı payındaki azalış ve globalde gözlenen eğilimden kaynaklandığına dikkat çeken analistler 2020 yılında ise borsada ağırlığını artıran yerli yatırımcının da etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

Yerli yatırımcı talebi Arzum’da zirve yaptı

Geçen yıl 8 şirket halka arz edildi. 8 şirkete gelen toplam talep 6 milyar liraya yaklaşırken bu halka arzların toplam büyüklüğü ise 460 milyon lirayı geçti. İlk halka arz olan ARD Bilişim’e 17 kat talep olurken Bayrak EBT Taban’a ise 14 kat talep geldi.

Ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda’ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım’a ise 27 kat talep geldi. Esenboğa Elektrik Üretim’e 6.5 katlık 249 bin 452 yatırımcıdan talep geldi.

Kontrolmatik Teknoloji’nin halka arzı 26 kat üzerinde talep toplanarak tamamlandı. Yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 38 katı talep yaşandı. Kervan Gıda halka arzında da yurtiçi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 34.2 katı talep görüldü.

Zirve ise Arzum’da yaşandı. Arzum’da yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53.6 katı talep geldi.

Payların yüzde 99’u yerli bireysel yatırımcıda

Yerli yatırımcı bu kadar yüksek talebinin meyvesini de aldı. Halka arzların sonuçlarına göre ARD Bilişim'in halka arzında payların yüzde 99,40'ı, Bayrak EBD Taban'ın yüzde 99'u, Fade Gıda'nın yüzde 99,55'i, Dinamik Isı'nın yüzde 99,83'ü, Esenboğa Elektrik Üretim'in yüzde 99,82'si, Kontrolmatik Teknoloji'nin yüzde 50'si, Kervan Gıda'nın yüzde 33'ü, Arzum'un yüzde 70,8’i yurtiçi bireysel yatırımcıya satıldı.

Hızlı fiyat hareketlerine düzenleme yapılabilir

Analistler şirket hisselerinin belli bir iskonto ile halka arz edilse de sonrasında çok hızlı yükselişler yaşandığını belirterek borsaya yeni gelen yerli yatırımcının da halka arzı tercih ettiğini vurguladı. Analistler yeni giren hesapların çok büyük kısmı halka arzlara için geldiğini dile getirerek borsanın getiri garantisi varmış gibi hareket ettiğini ve sonunda büyük mağduriyetlerin doğabileceği konusunda uyardı. Halka arzlarda yatırımcıların tam olarak bilgi sahibi şeklinde davrandıklarını söylenemeyeceğini kaydeden analistler düzenleyici kurumların hızlı fiyat harekelerine yönelik düzenleme yapabileceğine dikkat çekti.