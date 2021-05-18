Borsanın yenileri için kazançlı gün
Bu yıl borsaya açılan 13. şirket olarak kayıtlara geçen Kalekim Kimya, borsadaki ilk dakikalarında tavanı gördükten sonra kazançlar yüzde 5 civarında dengelendi. DÜn borsada işlem görmeye başlayan Penta Teknoloji ise yüzde 7 civarı primli seyrediyor.
Borsa İstanbul'da bu yıl halka arz edilen 13. şirket olan Kalekim Kimya hisseleri KLKİM koduyla bugün işlem görmeye başladı. 14,75 liradan borsadaki ilk gününe başlayan Kalekim Kimya hisseleri ilk 5 dakika içerisinde tavan yaptıktan sonra yüzde 5 düzeyinde dengelendi.
Kalekim hisseleri gün boyunca 14.70-16.22 aralığında seyretti. Kalekim'in 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde toplam arz büyüklüğü 509 milyon lira düzeyine ulaşmıştı. Ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satılırken yatırımcılardan 1,5 katlık talep görmüştü.
Öte yandan borsadaki işlemlerine dün başlayan Penta Teknoloji dünkü sakin açılışın ardından bugün ise yüzde 7'nin üzerinde primli işlem görüyor.