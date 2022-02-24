Borsanın yenileri Rusya krizine takılmadı

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Küresel hisse senedi piyasalarında Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle sert satışlar yaşanıyor. Bu satışlara paralel Borsa İstanbul'da güne yüzde 7,5 kayıpla ve devre kesiciyle başladı. Devre kesicinin ardından düşüş yüzde 6 civarına geriledi.

Saat 10:53 itibarıyla BİST 100 Endeksi'nde işlem gören hisselerin tamamı gerilerken bu hisseler arasında en düşük kayıp yüzde 1'in üzerinde seyrediyor. Aynı dakikalarda BİST 100'de iki hisse ise tabanı görmüş durumda.

DAP Gayrimenkul ve Hun Yenilenebilir Enerji yükselişle başladı

BİST 100'deki hisseler düşerken Halka arz süreçlerini tamamladıktan sonra bugün işlem görmeye başlayan DAP Gayrimenkul (DAPG) ve Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER), endekslerin aksine, borsadaki ilk işlem gününe yükselişle başladı. DAP Gayrimenkul, işlem hacimleri sıralamasında ilk 6 şirket arasında yer alıyor. İşlem hacimlerinde THY ve Ereğli'nin ardından 3. sırada yer alırken Hun Yeninelebilir Enerji ise 6. sırada.

HUNER, yüzde 7 primle 2,60'tan işlem görürken DAPG ise yüzde 4,05 artışla 19,25'ten el değiştiriyor.

Panelsan düşüşte

Geçtiğimiz günlerde borsada işlem görmeye başlayan Panelsan ise ilk iki gün yükselişin ardından dün ve önceki gün gerileyerek başlangıç fiyatına dönmüştü. Panelsan bu gün de endekse paralel yüzde 8 civarı ekside.