Borsaya 114.500'den tepki geldi

21 Şubat 2020

Selçuk ALTUN

Jeopolitik risklerin artması nedeniyle dün sert bir satış baskısı gören ve yüzde 3 kayıpla günü tamamlayan Borsa İstanbul'da bu sabah da kayıplar artarak devam ediyor.

BIST 100 endeksi, 552 puan düşüşle 115.089 puandan güne başladı. Açılış sonrasında yoğunlaşan satışların etkisiyle endeks 14.453 puana kadar geriledi. Bu seviyeden tepki alımları gören endeks, 115.500 ile dünkü kapanış seviyesine geldi.

Endeks, saat 10:48 itibariyle yüzde 0.1 düşüşle 115.450 seviyesinde yer aldı. Bunun yanı sıra, son günlerde ciddi iniş çıkış yaşayan spor endeksinde dünkü sert kayıpların bugün de devam ettiği gözleniyor. Spor endeksi aynı dakikalarda yüzde 12 kayıp yaşıyor.

Suriye kaynaklı gerginliğin yanı sıra Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indirimiyle azalan faiz getirisi de baskıyı artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler ışığında dolar/TL kuru bu sabah 6.10 seviyesinin üzerine çıktı.

Gerginlik tırmanıyor

Analistler, Türkiye'nin küresel satış dalgasıyla Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin yükseldiği ve faiz indirimleri nedeniyle Türk Lirası'nın cazibesinin azaldığı tehlikeli bir konjonktürde olduğunu belirtiyor.

Jeopolitik gelişmeler piyasaların odağına yerleşmiş durumda. Suriye'de askeri hareketlilik özellikle İdlib bölgesinde arttı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik önceki operasyonların hemen öncesinde de söylediği "bir gece ansızın

gelebiliriz" söylemini İdlib için de tekrarladı.

Türkiye Suriye rejim güçlerine ay sonuna kadar Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesini talep ederken aksi halde ise bunu güç kullanarak yapacağını söylüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise dün ABD'nin İdlib'de olası askeri desteğine ilişkin Türkiye'ye karşı hem hava, füze tehdidi olduğunu Patriot bataryası desteği olabileceğini söyledi.

Küresel satış dalgası sertleşiyor

Yurtdışı piyasaların da bugün pek tadı yok. Asya borsalarında ve ABD vadelilerinde kayıplar haftanın son gününde tedirgin görüntü veriyor.

Japonya, Avustralya PMI verilerinde ve Kore ihracat rakamlarındaki sert düşüş Korona virüsünün ekonomik bir salgına da dönüştüğünü gösteriyor.

Bunlarla birlikte, altın ve ABD tahvillerindeki yükseliş küresel sermayenin emin limanlara yöneldiğini gösteriyor.