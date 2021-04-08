Borsaya 2 enerji şirketi daha geliyor

Serma Piyasası Kurumu (SPK), Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile Galata Wind Enerji A.Ş'nin halka arz başvurularına onay verdi.

Aydem Yenilenebilir Enerji payları 8,50-9,90 TL fiyat aralığından, Galata Wind payları ise 5,06 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.’nin sahip olduğu 105.000.000 TL nominal değerli 105.000.000 adet B grubu payları halka arz edilecekken, fazla talep gelmesi halinde 20.000.000 TL nominal değerli 20.000.000 adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin de mevcut ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 133.697.870 TL nominal değerli 13.369.787.000 adet pay halka arza konu edilecek. Fazla talep gelmesi halinde ise Doğan Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 26.739.570 TL nominal değerli 2.673.957.000 adet payın ek satışı yapılabilecek.