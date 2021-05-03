Borsaya nisan ayında 424.5 bin halka arz yatırımcısı geldi

Şebnem TURHAN



Merkez Kayıt Kuruluşu verilerine göre nisanda borsada bireysel yerli yatırımcı sayısı 2 milyon 664 bin 621 kişiye fırladı. Martta yerli bireysel yatırımcı sayısı 2 milyon 240 bin 84 kişiydi. Nisan ayında yapılan 9 halka arzın etkisiyle yeni yerli yatırımcı sayısı bir ayda 424 bin 537 kişi birden artış gösterdi. Yerli bireysel yatırımcının portföy büyüklüğü de 232.6 milyar lira olarak gerçekleşti.

MKK verilerine göre toplam pay piyaslarındaki yerli yatırımcı sayısı da 2 milyon 661 bin 45 kişiye yükseldi. Martta yerli yatırımcı sayısı 2 milyon 236 bin 892 kişiydi. Toplam yerli yatırımcıda 424 bin 153 kişilik artış var. Yerli yatırımcının portföy değeri ise 401 milyar 846 milyon liraya geriledi. Martta portföy değeri 418 milyar 121 milyon lira idi.



MKK nisan ayı verilerine göre yabancı yatırımcı sayısı da marttaki 12 bin 756 kişiden nisanda 13 bin 363'e çıktı. Toplam yatırımcı sayısı ise 2 milyon 249 bin 648 kişiden 2 milyon 684 bin 408'e yükseldi.



1000 TL ve altı yatırımcı sayısı katlandı



Verilerde borsadaki portföy değerlerine bakıldığında yerli yatırımcı sayısının 20 bin lira ve altındaki portföylerde yükselttiğini gösteriyor. Portföy değeri 0-1000 TL arasında olan yerli yatırımcı sayısı martta 747 bin 43 kişi iken nisanda 1 milyon 61 bin 22 kişiye fırladı. Yani bir ayda 313 bin 979 yeni yatırımcı borsaya girdi.



Portföy büyüklüğü 1001-5000 arasında olan yatırımcı sayısı da 300 bin 152'den 413 bin 496'ya çıktı. 5001-10 bin lira arasında portföy değeri olan yerli yatırımcı sayısı d a186 bin 805'ten 196 bin 912'ye yükseldi. 10.001-20 bin TL potrföyü olan yerli yatırımcının da marttaki 211 bin 944 kişi olan sayısı nisanda 216 bin 535'e çıktı. Daha yüksek portföy değerine sahip tüm yerli yatırımcıların sayısında ise nisanda marta göre düşüş gözlendi.