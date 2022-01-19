Borusan EnBW Enerji'ye 80 milyon dolarlık kaynak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Hollanda kalkınma bankası FMO, Borusan EnBW Enerji'ye 80 milyon dolar tutarında uzun vadeli sendikasyon kredisi verdi.

EBRD tarafından yapılan yazılı açıklamada kredinin vadesi açıklanmadı.

Türkiye'nin en büyük rüzgar enerji santrali işletmecisi olan Borusan EnBW Enerji, 2020 yılında Kıyıköy rüzgar santralini büyütmek için EBRD'den 37 milyon dolar kredi almıştı.