Boydak borsa yolunda
Boydak Holding üst yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, bünyelerindeki üç şirketi 2020'nin ilk çeyreğinde halka arz edeceklerini bildirdi.
TMSF tarafından yönetilen Boydak Holding'in üst yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, düzenlediği basın toplantısıyla holdingin ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı ve şirketin halka arz edileceğini söyledi.
Holding bünyesindeki üç şirketi 2020'nin ilk çeyreğinde borsaya açacaklarını belirten Ertekin, bu konuda çalışmalara başladıklarını kaydetti.
Ertekin, ilk çeyrek bilançosuna ilişkin ise şu bilgileri verdi:
"2018 yılı ilk çeyreğinde 2,3 milyar lira olan ciromuz yüzde 24'lük artışla 2019'un ilk çeyreğinde 2,9 milyar liraya yükseldi. Grubun kombine vergi öncesi kârı yüzde 66,4 artışla 250 milyon liradan 416 milyon liraya, aynı dönemde ödenen vergiler ise yüzde 55'lik artışla 120 milyon liradan 186 milyon liraya ulaşmıştır."