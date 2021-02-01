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Brand Finance: İş Bankası Türkiye’nin en değerli banka markası

İş Bankası, Brand Finance tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin en değerli bankası oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye İş Bankası, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listede Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.

Dünyanın önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance’in yayımladığı “Banking 500 2021” raporunda, İş Bankası, dünyanın marka değeri en yüksek Türk bankası oldu.