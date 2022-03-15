Brent petrol 100 doların altını test etti

Piyasalarda kritik haftanın ikinci işlem gününde hareketlilik sürüyor. Üç yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde oynaklığın yüksek seyrettiği gözleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde açıklanan yaptırımların ekonomilere etkisine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam etse de Çin'de artan vaka sayıları ve Fed'in yaklaşan faiz kararının fiyatlamalara dahil edilmesiyle piyasalarda oynaklık önemli boyutlara ulaştı.

Petrolde yön aşağı

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelere yönelik iyimserliğin artması ve Çin'de artan vaka sayılarının talebi zayıflatacağı endişeleri emtia fiyatlarındaki geri çekilmeyi beraberinde getirirken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,7 azalışla 104,2 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün de iki haftanın en düşük seviyesi olan 98,2 doları gördü.

Altında yüzde 1 düşüş

Küresel piyasalarda spot altın iki haftanın en düşük seviyelerinde. Spot altın yeni günde yüzde 1'in üzerinde düşüşle 1.940 dolardan işlem görüyor. Yurtiçinde gram altın 917 lira seviyelerinde.

ABD faizi 2,5 yılın zirvesinde

Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşına dair artan iyimserlik ve Fed'in yarınki toplantısında faiz artırımlarına başlayacağına kesin gözüyle bakılmasıyla tahvil piyasalarından da çıkış hızlandı. Bu durum, özellikle teknoloji ve büyüme hisseleri üzerindeki satış baskısını da artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,17 ile Haziran 2019'dan sonraki en yüksek seviyeyi test etti.

Dolarda yükseliş eğilimi sürüyor

Dolar endeksi dün yatay seyirle 99,1 seviyelerinden kapanmasının ardından bugün 98,9'a geriledi. Haftanın ilk gününde 14,80 civarında seyreden dolar/TL, bu sabah da benzer seviyeleri korumayı sürdürüyor. Euro/TL ise hafif yukarı seyirler 16,30 seviyelerinde işlem görüyor.