Brent petrol 20 doların altına geriledi

21 Nisan 2020

DÜNYA Online

Küresel petrol fiyatları, neredeyse tam doluluk seviyesine ulaşan depolama kapasitesi nedeniyle dün, yüzde 300 ile tarihin en sert günlük düşüşünü yaşadı. ABD ham petrolünde dün yaşanan sert hareketler bugün brent petrole de yansıdı. Brent petrol dünkü kapanışa göre yüzde 22 civarı değer kaybıyla 20 doların altına geriledi. Brent petrolün varil fiyatındaki1 günlük düşüş 6 dolara yaklaşmış durumda.

Ham petrol haziran vade de düşüşe geçti

Saat 12:20 itibarıyla NYMEX Batı Teksas Petrolü (WTI) mayıs vadeli konratlar -2 dolar düzeyinde değerlenirken; Haziran vadesine ait kontratlar yüzde 20'lik gerilemeyle 16 dolar düzeyinde. Aynı dakikalarda brent petrolün varili ise yüzde 22 değer kaybıyla 19,80 dolardan el değiştiriyor.

Vade değişimi petrol piyasasını çökertti

Petrol fiyatlarında yaşanan değer sert düşüşte petrol talebindeki düşüş ve arz fazlası sorunun yanı sıra vadeli piyasaların teknik özellikleri de etkili oldu. Bugün sona erecek olan Batı Teksas Petrolü (WTI) mayıs vadeli kontratını elinden çıkarmayan yatırımcıların Mayıs ayı başında kontrat üzerinde yazan petrolü teslim alması gerekiyor. Halihazırda haftalardır düşük seyreden fiyatları petrol stoklarını tarihi seviyelere taşıdığı için depolama sorunu yaşanıyor. Petrol depolamak için yer bulamayacak olan yatırımcılar, 2 hafta içinde bu petrolü teslim almamak için elindeki kontratı bir para karşılığında değil; üzerine para vermeyi göze alarak elinden çıkarmaya çalıştı.

Trump: Şimdi petrol almanın tam zamanı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı." yorumunda bulundu.





Trump, "ABD olarak, Stratejik Petrol Rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

OPEC+ kesintileri çare değil

Price Futures Group kıdemli piyasa analisti Phil Flynn, “Asıl sorun piyasayı kurtarmak için gelen süvarinin (OPEC+ arz kesintilerinin) zamanında yetişemeyecek olması. Şu anda kimse petrol istemiyor veya petrole ihtiyaç duymuyor” değerlendirmesini yapıyor.

Rystad Energy Petrol Piyasaları Direktörü Bjornar Tonhaugen ise “ABD’nin Cushing eyaletindeki depolama kapasitesinde kalan 21 milyon varillik alan gelecek haftalarda giderek tam kapasiteye ulaşacak” diyor.

Borsaları da aşağı çekti

Petrolde yaşanan rekor düşüşler başta Wall Street olmak üzere tüm dünyada enerji şirketleri için görünümü kötüleştirerek borsaları da aşağı çekti. New York borsası, ABD'de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına inmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 590 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,44 azalışla 23.650,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,79 kayıpla 2.823,16 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,03 azalışla 8.560,73 puana düştü.

Petrol piyasası çöktü!