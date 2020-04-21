Brent petrol 20 doların altını gördü

21 Nisan 2020

DÜNYA Online

Küresel petrol fiyatları, neredeyse tam doluluk seviyesine ulaşan depolama kapasitesi nedeniyle dün, yüzde 300 ile tarihin en sert günlük düşüşünü yaşadı. ABD ham petrolünde dün yaşanan sert hareketler bugün brent petrole de yansıdı. Brent petrol dünkü kapanışa göre yüzde 22 civarı değer kaybıyla 20 doların altını gördü. Brent petrolün varil fiyatındaki 1 günlük düşüş 6 dolara yaklaştı

Ham petrol haziran vade de düşüşe geçti

Güne 21 dolardan başlayan haziran vadeli kontratlar öğle saatlerinde 12 dolar düzeyine kadar çekildi. Brent petrolün varili ise yüzde 22'yi bulan değer kaybıyla 19,80 dolardan el değiştiriyordu. Brent petrol sonrasında bir miktar toparladı ve tekrar 21 doların üzerine tırmandı.



Saat 16:00 itibarıyla mayıs vadeli ABD ham petrol -4,5 dolar; haziran vadeli ABD ham petrolü 15,74 dolardan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda brent petrolün varili ise yüzde 19,75'lik kayıpla 20,52 dolar düzeyindeydi.

Dünyanın en büyüğü depolama kapasitesini doldurdu



Dünyanın en büyük bağımsız petrol depolama şirketi olan Rotterdam merkezli Royal Vopak NV, ham petrol ve refine yakıtlar için depolama kapasitesinin tamamen dolduğunu bildirdi.

Royal Vopak Mali İşler Direktörü Gerard Paulides yaptığı açıklamada, "Terminallerimizdeki depolama kapasitesi neredeyse tamamen satıldı. Kapasitesi dolan tek depolama şirketi biz değiliz" diye konuştu.

Vade değişimi petrol piyasasını çökertti

Petrol fiyatlarında yaşanan değer sert düşüşte petrol talebindeki düşüş ve arz fazlası sorunun yanı sıra vadeli piyasaların teknik özellikleri de etkili oldu. Bugün sona erecek olan Batı Teksas Petrolü (WTI) mayıs vadeli kontratını elinden çıkarmayan yatırımcıların Mayıs ayı başında kontrat üzerinde yazan petrolü teslim alması gerekiyor. Halihazırda haftalardır düşük seyreden fiyatları petrol stoklarını tarihi seviyelere taşıdığı için depolama sorunu yaşanıyor. Petrol depolamak için yer bulamayacak olan yatırımcılar, 2 hafta içinde bu petrolü teslim almamak için elindeki kontratı bir para karşılığında değil; üzerine para vermeyi göze alarak elinden çıkarmaya çalıştı.

Trump: Şimdi petrol almanın tam zamanı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı." yorumunda bulundu.





Trump, "ABD olarak, Stratejik Petrol Rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

OPEC+ kesintileri çare değil

Price Futures Group kıdemli piyasa analisti Phil Flynn, “Asıl sorun piyasayı kurtarmak için gelen süvarinin (OPEC+ arz kesintilerinin) zamanında yetişemeyecek olması. Şu anda kimse petrol istemiyor veya petrole ihtiyaç duymuyor” değerlendirmesini yapıyor.

Rystad Energy Petrol Piyasaları Direktörü Bjornar Tonhaugen ise “ABD’nin Cushing eyaletindeki depolama kapasitesinde kalan 21 milyon varillik alan gelecek haftalarda giderek tam kapasiteye ulaşacak” diyor.

Borsaları da aşağı çekti

Petrolde yaşanan rekor düşüşler başta Wall Street olmak üzere tüm dünyada enerji şirketleri için görünümü kötüleştirerek borsaları da aşağı çekti. New York borsası, ABD'de petrol fiyatlarının tarihte ilk kez sıfırın altına inmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 590 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,44 azalışla 23.650,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,79 kayıpla 2.823,16 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,03 azalışla 8.560,73 puana düştü.

Petrol piyasası çöktü!