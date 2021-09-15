Brent petrol 75 doların üzerine çıktı
Brent petrol fiyatı 75,57 dolarla temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Petrol fiyatları, ABD özel sektör verilerinin ham petrol ve benzin stoklarında düşüşe işaret etmesiyle yükselişini hızlandırdı.
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 5,44 milyon varil azaldı.
ABD’deki petrol üreticileri Ida kasırgasından sonra şimdi de Nicholas kasırgasının tropik bir fırtınaya dönüşerek üretimi tekrar sekteye uğratmasına hazırlanıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı yılın geri kalanında küresel talepte güçlü bir iyileşme öngörürken, arz tarafına bir kasırga darbesi daha gelmesi, petrol fiyatlarını tırmandırıyor.
Brent petrol fiyatı 75,57 dolarla temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.