Brent petrol 80 dolar seviyesini aştı

Petrol piyasaları koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yasakların gevşetilmesinin akabinde talebin artmasından dolayı tedarik sorunları yaşanacağı beklentisiyle erken saatteki kayıplarını terse çevirerek yükselişini altıncı günde de sürdürdü.

COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte dünya genelinde talebin toparlandığı bir dönemde petrol arzının yetersiz kaldığı endişeleri petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.

ICE'de Kasım vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 80,35 dolar seviyesine kadar yükseldi ve şu sıramarda düne göre 59 cent artışla 80,12 dolar seviyesinde.

NYMEX'de de Batı Teksas petorlünün varil fiyatı düne göre 65 cent artışla 76,08 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen doğal gaz fiyatlarının petrol kullanımını artırmasının petrol fiyatlarına destek verdiğini, talepte artışın hızlandığı dönemde OPEC+'nın üretim artırımı konusunda muhafazakar davranmasının petrol fiyatlarını yukarı çektiğini ifade ediyorlar.