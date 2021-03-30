Brent petrol fiyatını yılın 2. yarısında 75 dolar bekliyor
İsviçre merkezli finans devi UBS, Brent petrol fiyatını yılın 2. yarısında 75 dolar bekliyor.
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İsviçre merkezli banka UBS'in değerlendirmesinde Süveyş Kanalı'nın tıkanması öncesinde Şubat zirvesine oranla yüzde 13 değer kaybeden Brent petrol fiyatının halen o seviyenin yüzde 7 gerisinde olduğu kaydedildi.
Raporda, aşılamaların hızlanması ile küresel petrol talebinin bu yılın sonunda 100 milyon varile yükseleceği öngörüsünde bulunuldu. Talebin halihazırda günlük 94 milyon varil civarında olduğu ifade edildi.