Brent petrol fiyatını yılın 2. yarısında 75 dolar bekliyor

İsviçre merkezli banka UBS'in değerlendirmesinde Süveyş Kanalı'nın tıkanması öncesinde Şubat zirvesine oranla yüzde 13 değer kaybeden Brent petrol fiyatının halen o seviyenin yüzde 7 gerisinde olduğu kaydedildi.



Raporda, aşılamaların hızlanması ile küresel petrol talebinin bu yılın sonunda 100 milyon varile yükseleceği öngörüsünde bulunuldu. Talebin halihazırda günlük 94 milyon varil civarında olduğu ifade edildi.