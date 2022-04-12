Brent petrol, yeniden 100 doların üzerinde
OPEC'in üretimi artırmayacağı sinyali, Şanghay'da COVID tedbirlerinin gevşetilmesi petrol fiyatlarını yükseltti. Dün 100 doların altında günü tamamlayan brent petrolün varili yeniden 100 doların üzerine çıktı.
AB yetkilileri ile Viyana'da görüşen OPEC temsilcilerinin üretimin artırılmayacağı sinyalini vermeleri ve Şanghay'da COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmeye başlaması petrol fiyatlarını yükseltti.
ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı, dün 100 dolar seviyesinin altının test edilmesinden sonra bu sabah düne göre 3'ün üzerinde dolar artışla 101,5 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 1,92 dolar yükselişle 96,149 dolar/varil seviyesinde.
Analistler, Brent petroülünde 100 dolar seviyesinin üzerinde kalınması halinde yeniden 103 doların üzerinin görülebileceğine işaret ediyorlar. Deste seviyesi ise 98,44 dolar/varil.