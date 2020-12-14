Brent petrol, yeniden 50 doların üzerinde

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de, Pfizer-BioNTech'in COVID-19 aşısına onay verilmesi ve aşılamanın başlayacak olması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti.

COVID-19'a karşı aşılamanın başlaması ile birlikte talebe yönelik endişelerin azalmaya başladı piyasalarda Brent petrolünün varil fiyatı 50,39 dolar seviyesine kadar çıktı.



ICE'de Brent petrolü bu sabah Cuma gününe göre 32 cent artışla 33 cent artışla 50,30 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 27 cent artışla 46,84 dolar/varil seviyesinde.



Analistler, aşı beklentilerini önceden satın alan piyasalarda aşılamanın başlaması ile birlikte bir kar realizasyonu olabileceğini, ancak yatırımcıların öncelikle OPEC+ üyelerinin 16 Aralık'ta yapılacamk



Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısını görmek istediklerini ifade ettiler.