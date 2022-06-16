Brent petrol yönünü yeniden 120 dolar sınırına çevirdi

Libya'nın petrol arzının 1 milyon varil/gün civarında azalması, yaz sezonu ile birlikte talebin tepe seviyelere çıkması petrol fiyatlarını yukarı itiyor.

Fed'in 1994'ten bu yana görülen en büyük faiz artırımını yapmasının ekonomik büyümenin yavaşlamasına ve akaryakıt talebinin azalmasına yol açacağı değerlendirmelerine rağmen hem Brent hem de Batı Teksas petrolünde fiyatlar yükseldi.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 92 cent artışla 119,43 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 1,02 dolar yükseyerek 116,33 dolar/varilden işlem görüyor.