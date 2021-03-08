Brent petrolü son 14 ayın en yüksek seviyeyi test etti

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Yemenli Husiler tarafından saldırı gerçekleştirildiği haberlerinin etkisi ile petrol fiyatları hızlı yükseliş gösterdi. Brent petrolünün varil fiyatı koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez 70 dolar seviyesini aştı.



Brent petrolünün varil fiyatı 8 Ocak 2020'den bu yana ilk kez 71,38 dolare kadar yükseldi ve şu sıralarda Cuma gününe göre 1,52 dolar artışla 70,88 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de Ekim 2018'den bu yana ilk kez 67,98 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda 1,45 dolar artışla 67,54 dolar seviyesinde.



Yemenli Husiler, Pazar günü silahlı IHA'lar ve füzzeler ile Aramco'nın Ras Tanura petrol ihracat terminaline saldırdılar. Analistler, kısa vadede petrol fiyatlarında yükseliş yaşanabileceğini, yatırımcıların Suudi Arabistan'ın petrol arzında olası aksaklıklara yönelik bir risk primini fiyatlara yansıktmak isteyeceklerini belirtiyorlar.



ICE'de Brent petrolü için direnç seviyesi 71,50 dolar olarak gösteriliyor Buranın üzerinde ise 71,80 dolar direnci var.