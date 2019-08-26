Brent petrolün varili 58,80 dolar

26 Ağustos 2019

Cuma günü 60,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,77 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 58,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 16 adet azalarak 754'e geriledi.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşe rağmen, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin devam etmesi küresel petrol talebini ve ham petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Çin Maliye Bakanlığı geçen hafta ABD ürünlerine yüzde 5 ila 10 arasında değişen ek vergiler getireceğini duyurmuştu. Ek vergiye tabi ürünlerin içinde ham petrol, tarım ürünleri ve küçük ölçekli hava araçları bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 5 artırdıklarını duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 58,80 ile 58,85 dolar aralığının direnç, 57,95 ile 58,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA