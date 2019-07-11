Brent petrolün varili 67,21 dolar

11 Temmuz 2019

Dün 67,12 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 66,72 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 67,21 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, ABD'nin haftalık ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düşüş göstermesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 9,5 milyon varil (yüzde 2) azalarak 459 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 3,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 67,33 ile 67,45 dolar aralığının direnç, 66,67 ile 66,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA