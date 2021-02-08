Brent petrolünde fiyat 60 dolar sınırına yükseldi

Önde gelen üreticilerin arz kısıntısına devam etmeleri ve ABD'de Başkan Biden'in 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinin Kongre'den geçeceği beklentileri petrol fiyatlarını yükseltti.



ICE'de en yakın vadeli Brent kontratında fiyat bu sabah 61 cent artışla 59,95 dolar seviyesine kadar yükseldi. Brent petrolü en son 20 Şubat 2020'de 60 dolar seviyesini görmüştü.



NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 61 cent artışla 57,46 dolar seviyesinde. ANZ analistleri, "ABD'de beklentilerden zayıf gelen istihdam rakamları yeni koronavirüs teşvik paketinin geçeceği umutlarını artırdı ve enerji ürünleri ile endüstriyel metallere yönelik risk iştahıını yükseltti" değerlendirmesini yapıyorlar.



Analistler, Brent phetrolünün 60,12 dolar seviyesindeki direnci bugün test etmesini bekliyorlar. Buranın aşılması halinde 60,43-60,93 dolar aralığına hareket denenebilir. Destek seviyesi ise 59,63-59,32 dolar aralığında.