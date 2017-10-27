Brent türü petrolün varili 60 doların üzerinde

27 Ekim 2017

Brent petrolün varil fiyatı dünü 59,30 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 2 artışla 60,53 dolara kadar tırmandı.

Böylece, Brent türü ham petrolün varil fiyatı son 27 ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da bugün 53,98 dolara tırmanarak 1 Mart'tan beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece, yaklaşık 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşan WTI türü petrolün varili bugün yüzde 2,5 artış kaydetmiş oldu.

Uzmanlar, küresel piyasadaki ham petrol fiyatlarındaki artışla ilgili olarak, Suudi Arabistan'ın ham petrol üretim kesintisi anlaşmasının uzatılmasını desteklemesine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal etme olasılığına işaret etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bugün yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin ham petrol üretimlerinde kesinti yapan anlaşmanın Mart 2018'ten sonra devam ettirilmesinin Riyad hükümeti tarafından destekleneceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump ise son günlerde İran ile P5+1 ülkeleri (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya ile Almanya) arasında Temmuz 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın iptal edilebileceği hakkında ifadeler kullanmıştı.

Uzmanlar, söz konusu nükleer anlaşmanın iptal edilmesi durumunda İran'ın ham petrol ve petrol ürünleri ihracatının önemli ölçüde azalabileceği ve petrol fiyatlarının daha da yükselebileceğini belirtiyor.

Ayrıca, OPEC anlaşmasının uzatılması durumunda Suudi Arabistan'ın ham petrol üretiminin daha da azalabileceğini ifade eden uzmanlar, bunun gelecek yıl petrol fiyatlarını daha da artırabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA