Brexit anlaşması yeniden parlamentoda yolunda

15 Mayıs 2019

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda daha önce üç kez reddedilen Brexit anlaşmasını gelecek ay yeniden parlamentonun onayına sunacak.

May böylece hem Brexit planı için yeni bir son tarih hem de görevden ayrılması için olası bir zaman çerçevesi belirleyecek.

May, onay sürecini yeniden başlatarak aynı zamanda Brexit anlaşması geçtiğinde görevden ayrılacağına dair verdiği sözü tutacağının sinyalini vermeye çalışıyor.

İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı 52 ile AB'den ayrılma kararı almasının üzerinden yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen, politikacılar Brexit'in ne zaman, nasıl yapılacağı ve hatta yapılıp yapılmayacağı konusunda anlaşmazlık yaşıyorlar.

Brexit'in 29 Mart'ta gerçekleşmesi gerekiyordu, ancak May bu tarihe kadar Brexit anlaşmasını parlamentoda onaylatamadı. İngiltere ile AB geçen ay yapılan zirvede, Brexit'i 31 Ekim'e erteleme kararı aldı.

Sözcüsü, May'in parlamenterler yaz tatiline girmeden önce Brexit'in onaylanmasını sağlamak için 3 Haziran'da başlayan hafta içinde anlaşmayı parlamentoya getirmeyi planladığını söyledi.

Sözcü, May'in muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelmesinin ardından "İngiltere'nin AB'den, parlamento yaz tatiline girmeden önce ayrılabilmesi için bu zorunlu" dedi.

Sözcü "Bu yüzden Brexit anlaşmasını 3 Haziran'da başlayan haftada parlamentonun onayına sunacağız" diye konuştu.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump da aynı hafta içinde İngiltere'yi ziyaret edecek.

Kaynak: Reuters