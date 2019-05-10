Brexit hazırlığı ekonomiyi canlandırdı

10 Mayıs 2019

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydettiğini bildirdi. Bir önceki çeyrekte GSYH artışı yüzde 0,2 seviyesindeydi.

Bu yılın ilk çeyreğinde imalat sektöründe 1988 yılından bu yana en hızlı büyüme görüldü.

ONS'den yapılan açıklamada, 2019'un ilk çeyreğinde ekonominin ivme kazanmasında, daha önce İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış tarihi olarak görülen 29 Mart tarihinden önce üretimin artırılması ve şirketlerin stoklama yapması gösterildi.

Açıklamada, İngiltere'de ilaç sanayi üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,4 seviyesinde artış gösterdiğinin altı çizildi.

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ülkede büyümenin halen güçlü olduğunun altını çizerek, "Ekonomi dokuz yıldır büyüme gösteriyor. Borçluluk oranı azalıyor. İstihdam oranı rekor seviyede. Çalışanların gelirleri son on yılın en hızlı artışını kaydediyor" diye konuştu.