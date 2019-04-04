Brexit her çeyrekte 6.6 milyar sterlin götürdü

04 Nisan 2019

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'ye göre Britanya'nın ekonomik aktivitesi, Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumunun yapıldığı Haziran 2016'dan bu yana her çeyrekte olması gerekenin 6,6 milyar sterlin gerisinde kaldı.

S&P'nin kıdemli ekonomisti Boris Glass tarafından hazırlanan raporda, "Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Britanya'da GSYH, Brexit kararı olmasaydı 2018 sonunda ortaya çıkana göre yüzde 3 daha büyük olurdu" ifadeleri yer aldı.

Glass'a göre Britanya, Brexit kararı olmasaydı referandumdan bu yana geçen 10 çeyrekte çeyrek başına ortalama yüzde 0,43 değil, yüzde 0,7 büyüyecekti.