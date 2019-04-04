ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Brexit her çeyrekte 6.6 milyar sterlin götürdü

Britanya, Brexit referandumundan bu yana her çeyrekte 6,6 milyar sterlin kaybetti. S&P'nin raporuna göre Brexit kararı olmasaydı ekonomi 2018 sonundakinden yüzde 3 daha büyük olurdu.

Brexit her çeyrekte 6.6 milyar sterlin götürdü
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'ye göre Britanya'nın ekonomik aktivitesi, Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumunun yapıldığı Haziran 2016'dan bu yana her çeyrekte olması gerekenin 6,6 milyar sterlin gerisinde kaldı.

S&P'nin kıdemli ekonomisti Boris Glass tarafından hazırlanan raporda, "Dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Britanya'da GSYH, Brexit kararı olmasaydı 2018 sonunda ortaya çıkana göre yüzde 3 daha büyük olurdu" ifadeleri yer aldı.

Glass'a göre Britanya, Brexit kararı olmasaydı referandumdan bu yana geçen 10 çeyrekte çeyrek başına ortalama yüzde 0,43 değil, yüzde 0,7 büyüyecekti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.