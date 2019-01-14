Brexit için kritik oylama yarın

14 Ocak 2019

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile yaptığı anlaşmanın salı günü parlamento oylamasından önce milletvekillerini uyararak, Brexit'in engellenmesinin demokrasi için bir felaket olacağını söyledi.

İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den çıkışı yaklaşırken parlamento Brexit konusunda kilitlenmiş durumda. Ülkenin önünde AB'den düzensiz bir çıkış yaşamak ya da birlik içinde kalmak gibi çok farklı seçeneklerin bulunduğu bir yol var.

2018 Aralık ayında yapılacak oylamayı, kaybedeceğini gördüğü için 15 Ocak tarihine ertelemiş olan May, milletvekillerinin 2016 yılında yapılan referandumda Brexit'i destekleyen seçmenlere ihanet etmemelerini istedi.

May dün Sunday Express gazetesine yer alan yazısında, "Bu, demokrasiye olan inancımızın felaketi ve affedilmez bir ihlali olur. Dolayısıyla parlamentoya bu hafta sonu vereceğim mesaj çok basit: Artık oyunları bir yana bırakıp, ülkemiz için doğru olanı yapma zamandır" dedi.

AB yanlıları da karşıtları da memnun değil

May'in yaptığı anlaşmaya çok yönden eleştiri geliyor. AB karşıtları birlik ile bağların çok kesin olarak koparılmasını talep ederken, pek çok Avrupa yanlısı ikinci bir referandum istiyor. Anlaşmanın parlamentoda yarın yapılacak oylamada büyük farkla reddedilmesi bekleniyor.

Brexit Bakanı Stephen Barclay, BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, anlaşma reddedilse bile parlamentonun yine "aynı çizgide" başka bir öneri getirebileceğini söyledi.

May geçen hafta parlamentonun ısrarı üzerine, anlaşmanın reddi halinde birkaç gün içinde bir B planı sunmayı kabul etmişti. Barclay, bu gelişmeyle parlamentonun Brexit'in geçekleşmesini engelleyecek biçimde hareket etmesi riskinin arttığını söyledi.

Brexit'in iptali, anlaşmasız çıkıştan daha kuvvetli

May'in bugün yapacağı bir konuşmada, şu anda Brexit'in parlamento kararıyla durdurulması ihtimalinin, ülkenin anlaşma olmadan AB'den çıkması ihtimalinden daha güçlü olduğunu söylemesi bekleniyor.

AB yanlısı Liberal Demokrat parti üyesi Vince Cable, parlamentonun anlaşmasız Brexit ihtimalini önleyeceğini ve daha sonra Brexit'ten tümüyle vazgeçilmesini sağlayabileceğini söyledi. BBC radyosuna koşan Cable, "Sanırım bu sürecin kontrolü parlamentonun eline geçecek ve parlamento da Brexit'ten vazgeçme yolunu izlememizi isteyecek" ifadelerini kullandı.

Sunday Times gazetesi, Brexit'in ertelenmesi ya da askıya alınması niyetinde olan milletvekillerinin, bu hafta parlamentonun gündemine hakim olacaklarını yazdı.

Yeni bir referandum ihtimali konusunda fikri sorulan muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de, "29 Mart'ta anlaşmasız bir Brexit tehlikesini bertaraf etmek için bence şimdiden müzakereyle belirlenmiş bir anlaşma olması daha iyi. Anlaşmasız çıkış sanayi ve ticaret için felaket olur" görüşünü dile getirdi. Corbyn ayrıca, eğer ülkede erken seçim yapılır da partisi kazanırsa, AB ile yeni bir anlaşmanın müzakereleri yapılana kadar Brexit'in erteleneceğini söyledi.

Kaynak: Reuters