Brezilya Merkez Bankası, faiz artırımını sürdürüyor



09/12/2021 06:33:00

Brezilya Merkez Bankası(COPOM), gösterge konumundaki Selic faiz oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 7,75'ten yüzde 9,25'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de 150 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.

Böylece COPOM, son 7 toplantısında faizi toplam 725 baz puan artırmış oldu.

COPOM'un enflasyon hedefi +-1,5 puan ile yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon en son yıllık yüzde 10,67 seviyesinde geldi.

COPOM'un son beklenti anketinde enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 10,18, gelecek yıl için yüzde 5,02 oldu.

Aynı ankette faiz tahmini bu yıl sonu için yüzde 9,25, gelecek yıl sonu için yüzde 11,25 olarak belirlendi.

Banka, 2022 yılının ilk toplantısını 3 Şubat'ta gerçekleştirecek.