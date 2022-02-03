Brezilya Merkez Bankası, faiz artırımını sürdürüyor

Brezilya Merkez Bankası'ndan (COPOM) yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 9,25'ten yüzde 10,75'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de 150 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.

Böylece COPOM, son 8 toplantısında faizi toplam 875 baz puan artırmış oldu.

Ancak Banka bir sonraki toplantı için sert parasal sıkılaştırma döngüsünün sona ereceğinin işaretini verdi.

COPOM'un enflasyon hedefi +-1,5 puan ile yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon en son yıllık yüzde 10,06 seviyesinde geldi.

COPOM'un son beklenti anketinde enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 5,38, gelecek yıl için yüzde 3,50 oldu.

Aynı ankette faiz tahmini bu yıl sonu için yüzde 11,75, gelecek yıl sonu için yüzde 8,00 olarak belirlendi.

COPOM, bir sonraki toplantısını 17 Mart'ta gerçekleştirecek.