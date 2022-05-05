Brezilya Merkez Bankası, faiz artırımını sürdürüyor

Brezilya Merkez Bankası'ndan, yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı 100 baz puan artırılarak yüzde 11,75'ten yüzde 12,75'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de 100 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.

Böylece COPOM, son 10 toplantısında faizi toplam 1075 baz puan artırmış oldu.

COPOM'un enflasyon hedefi +-1,5 puan ile yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon en son yıllık yüzde 11,30 seviyesinde geldi.

COPOM'un son beklenti anketinde enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 7,89, gelecek yıl için yüzde 4,10 oldu.

Aynı ankette faiz tahmini bu yıl sonu için yüzde 13,25, gelecek yıl sonu için yüzde 9,25 olarak belirlendi.

COPOM, bir sonraki toplantısını 16 Haziran'da gerçekleştirecek.