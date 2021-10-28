Brezilya Merkez Bankası, faiz oranını beklentilerin üzerinde artırdı

Brezilya Merkez Bankası (COPOM) gösterge konumundaki Selic faiz oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 6,25'ten yüzde 7,75'e çıkardı. Piyasa beklentisi 100 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.

COPOM, son 6 toplantısında faizi toplam 525 baz puan artırmıştı.

COPOM yaptığı açıklamada, faiz artırımı kararının oybirliği ile alındığını duyurdu. Gelecek toplantıda da aynı büyüklükte bir faiz artırımı beklendiğini ifade etti.

Pandemiye yanıt olarak ortaya konan mali politikaların toplam talebe baskı yaptığını belirten COPOM, mali görünümün kötüleşmekte olduğunu da vurguladı. Açıklamada ayrıca, büyüme göstergelerinin son toplantıdan bu yana Brezilya ekonomisinin beklentilerin hafif şekilde altında bir gelişim gösterdiğini ortaya koyduğuna da yer verildi.

COPOM'un enflasyon hedefi +-1,5 puan ile yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon en son yıllık yüzde 10,25 seviyesinde geldi.

COPOM'un son beklenti anketinde enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 8,96, gelecek yıl için yüzde 4,40 oldu.

COPOM anketinde faiz tahmini bu yıl sonu için yüzde 8,75, gelecek yıl sonu için yüzde 9,50 olarak belirlendi.

Brezilya Merkez Bankası, bu yıl son toplantısını 9 Aralık'ta gerçekleştirecek.